Flamengo tem DM quase zerado às vésperas de decisão na Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Motivo de preocupação nas últimas semanas, o Flamengo praticamente zerou a lista de jogadores no Departamento Médico às vésperas do confronto com o Bahia. O Rubro-Negro entra em campo na quinta-feira (12) em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Com exceção dos atletas que estão fora da temporada, como são os casos de Pedro, Cebolinha e Viña, Tite só não contou com De La Cruz e Michael no último treinamento. Outros nomes, como Gerson, Pulgar e Varela estão em serviço de suas seleções na Data Fifa.

Gabigol e Arrascaeta foram as duas grandes novidades, uma vez que a dupla se recuperava de problemas musculares. Os dois treinaram com bola e vivem a expectativa de serem relacionados para o duelo do Maracanã.

O atacante disputa uma vaga com Bruno Henrique em um elenco com poucas opções no setor por conta da grave lesão de Pedro. Por outro lado, Carlinhos não pode jogar na Copa do Brasil por ter feito partidas do torneio com a camisa do Nova Iguaçu.

Na defesa, Léo Pereira se recuperou de uma entorse no tornozelo, enquanto David Luiz não sente mais dores musculares, como havia relatado após a derrota para o Corinthians. E existe a expectativa de que De La Cruz volta até quinta-feira.

Com exceção dos atletas que estão fora de combate em 2024, Tite só não conta com o atacante Michael por lesão, que só deve retornar em outubro. Os outros três reforços da janela de transferências também já estão inscritos na competição e podem surgir como opções.

Depois da tormenta, o Flamengo vive a expectativa por dias mais tranquilos, principalmente em caso de uma classificação à semifinal da Copa do Brasil. Com o objetivo de se livrar de problemas e inícios de crise, o Rubro-Negro começa por limpar seu DM e dar munições para desempenhar bem em campo.