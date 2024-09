Flamengo renova com joia e coloca multa de quase meio bilhão de reais

Flamengo conquista o Mundial Sub-20, contra o Olympiacos, da Grécia (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 12:28 • Rio de Janeiro

Campeão mundial Sub-20 com o Flamengo no mês passado, o zagueiro João Victor Souza renovou o contrato com o Rubro-Negro até 2029. Na extensão do novo vínculo, estipula-se que a multa rescisória do defensor de 17 anos gira em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 431,5 milhões).

- O atleta João Victor Souza assinou renovação de contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muitas conquistas com o Manto Sagrado. - comunicou o clube carioca, em suas redes sociais.

Apesar da pouca idade, o jogador vem chamando a atenção nas divisões de base e foi convocado recentemente por Ramon Menezes para defender a seleção brasileira Sub-20. Ele, inclusive, esteve presente nos jogos da Seleção Sub-20 contra o México, ambos em São Januário.

Depois de dois amistosos com a Seleção Brasileira, João Victor Souza se reapresenta ao Flamengo para disputar o jogo volta das quartas de final do Campeonato Carioca Sub-20, contra o Nova Iguaçu, no próximo sábado (14).

Campeão mundial Sub-20 no Maracanã, João Victor Souza renovou contrato com o Rubro-Negro (Foto: Divulgação/Flamengo)