Gabigol responde torcedores do Flamengo após ser visto com camisa do Palmeiras: ‘Chatos’

Atacante do Flamengo, Gabigol é alvo de nova polêmica envolvendo camisa do Palmeiras (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ)

No fim do confronto entre Palmeiras e Flamengo, Gabigol foi flagrado balançando a camisa do Verdão no Allianz Parque. Nas redes sociais, diversos torcedores condenaram a atitude do camisa 99 do Rubro-Negro.

Nesta quinta-feira (8), o atacante fez duas publicações em suas redes sociais para responder aos críticos. O atleta afirmou que algumas pessoas estão sendo "chatas" em meio a polêmica situação, uma vez que o jogador pode vestir a camisa do Palmeiras em 2025.

- Vocês estão chatos, hein?! Tudo é forma que vocês veem, e vocês estão escolhendo o lado da chatice - disse o camisa 99.

Com contrato até dezembro de 2024, Gabigol tem sua situação indefinida no Flamengo. O Rubro-Negro fez uma proposta de renovação por um ano, mas o atacante gostaria de um vínculo por um período de tempo maior. Nesse caso, o Palmeiras surge como uma opção.