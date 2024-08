Gabigol é flagrado balançando a camisa do Palmeiras, após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil (Fotos: Reprodução/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 10:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o apito final, da classificação do Flamengo sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o atacante Gabigol foi visto balançando a camisa do meia Rômulo do Palmeiras, em pleno Allianz Parque.

Instantes depois, uma foto que registrou o momento, viralizou na internet, gerando muita indignação entre os torcedores do Rubro-Negro. Veja alguns comentários feitos no X:

CRÍTICAS AO GABIGOL

Hora do adeus?

Vendo a repercussão do caso, a equipe do LANCE! elaborou duas enquetes: uma no Instagram e outra no canal do Flamengo no WhatsApp, perguntando se o tempo do Gabigol no Flamengo já acabou.

Após uma hora de enquete, o resultado foi o seguinte:

Você é a favor da permanência do Gabigol no Flamengo?

WHATSAPP:

NÃO - 61%

SIM - 39%

INSTAGRAM:

NÃO - 51%

SIM - 49%

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O próximo compromisso do Flamengo é novamente contra o Palmeiras. No entanto, agora é pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.