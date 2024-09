Gabigol provoca torcida do Vasco por 6 a 1 do primeiro turno

Gabigol entrou no final do jogo contra o Vasco (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro

Durante o empate por 1 a 1 no Clássico dos Milhões no domingo (15), no Maracanã, Gabigol, atacante rubro-negro provocou a torcida do Vasco. O camisa 99 fez o número seis com as mãos na direção do setor sul (setor visitante), em alusão à goleada do Flamengo no primeiro turno por 6 a 1.



➡️Torcedores do Flamengo lotam o Maracanã de provocações antes de clássico contra o Vasco



A reportagem do 'Jogada10' flagrou o momento em que o ídolo do Flamengo fez o gesto aos rivais. A provocação ocorreu no momento em que o jogador estava indo para atrás do gol, defendido por Rossi no segundo tempo, para aquecer. Logo após de fazer a "zoação", Gabigol riu, apontando para os torcedores.





Gabigol provoca torcedores do Vasco <br>Foto: Lucas Bayer<br><br>➡️<a href="https://www.lance.com.br/flamengo/tecnico-do-flamengo-tite-justifica-entrada-tardia-de-gabigol-e-preferencia-por-carlinhos.html">Tite escolhe Carlinhos, e Gabigol perde espaço no Flamengo mesmo com lesão de Pedro</a><br><br>Gabigol em campo: O atacante entrou na partida aos 38 minutos do segundo tempo, no lugar de Erick Pulgar. Naquele momento, o Flamengo vencia o clássico por 1 a 0. O gol do empate saiu apenas quatro minutos depois, com Philippe Coutinho. Em resumo, Gabigol não teve chance de marcar.