Torcedores do Flamengo lotam o Maracanã de provocações antes de clássico contra o Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 13:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Flamengo e Vasco sempre é marcado por polêmicas, e a partida deste domingo (15) não será diferente. Na noite deste sábado, torcedores do Rubro-Negro colaram diversos adesivos e cartazes em provocação ao Cruz-Maltino no Maracanã, palco da partida.

Os cartazes fazem referência à goleada histórica do primeiro turno, quando o Flamengo bateu o rival por 6 a 1. As provocações foram colocadas, em sua maioria, na rua Eurico Rabelo e na entrada do setor Sul, local ocupado pela torcida vascaína.

Antes da partida, os torcedores do Flamengo prometem ainda mais provocações: serão distribuídas 15 mil imagens em referência ao gol de Arrascaeta no primeiro turno do duelo. Na imagem, que tem as inscrições "Fla 6 x 1", os jogadores do Flamengo simulam um jogo de cartas no gramado do Maracanã.

Há a expectativa de que a torcida do Flamengo leve balões e forme o número seis na arquibancada, fazendo alusão à goleada. Algumas bandeiras, confeccionadas especialmente para essa partida, também estarão presentes.

Adesivos com a comemoração de Arrascaeta formam o número 6 para provocar Vasco — Foto: Reprodução<br>

Relembre a goleada

No dia 2 de junho deste ano, Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã, com o mando de campo dos vascaínos, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco começou melhor, abrindo o placar aos nove minutos do primeiro tempo com um gol de Pablo Vegetti.

No entanto, o Flamengo rapidamente reagiu ainda na primeira etapa. Everton Cebolinha empatou o jogo, Pedro virou para o Flamengo, e David Luiz ampliou a vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, o time rubro-negro manteve a pressão sobre o Vasco. Arrascaeta marcou o quarto gol, Bruno Henrique aumentou para 5 a 1, e Gabigol finalizou a goleada histórica, selando o placar em 6 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Luiz Araújo.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Rayan (Emerson Rodríguez), Payet e David; Vegetti.