Gabigol, do Flamengo, publica imagem misteriosa, e torcedores questionam futuro

Gabigol agita torcedores do Flamengo com publicação enigmática nas redes sociais (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 12:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Nas redes sociais, Gabigol agitou os torcedores do Flamengo com uma publicação misteriosa na tarde do último domingo (15). O atleta postou uma foto de sua mão com a clássica atadura branca, mas com um círculo vermelho em referência a bandeira do Japão.

Nos comentários, a postagem do camisa 99 dividiu a opinião dos fãs que estão preocupados com o futuro do ídolo. Enquanto alguns cogitam uma ida do atleta à Terra do Sol Nascente, outros acreditam que é apenas uma divulgação de um acordo com uma futura marca de material esportivo como patrocinador.

Confira as reações na web: