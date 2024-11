Gabigol é relacionado e fica à disposição no Flamengo contra o Fortaleza

O Flamengo terá reforços importantes para o jogo decisivo desta terça-feira (26), diante do Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão. E um deles merecerá atenção especial da torcida: Gabigol. Depois de ficar afastado dos dois últimos jogos, o atacante voltou a ser relacionado e está à disposição do técnico Filipe Luís.

Decisivo no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, quando marcou duas vezes na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no Maracanã, Gabriel Barbosa acabou vetado pela diretoria do clube após o jogo que garantiu o título, na semana seguinte, em Belo Horizonte. A alegação foi mau comportamento. O jogador, contudo, volta agora para a primeira de suas três últimas partidas pelo clube.

Com contrato encerrando, Gabigol vive um ano de altos e baixos no Flamengo. O atacante encarou um período de suspensão por suspeita de tentativa de fraude em exame antidoping, sofreu com uma série de lesões e recebeu poucas chances com o técnico Tite. O jogador, contudo, voltou a ter boas atuações sob o comando de Filipe Luís, e ganha nova oportunidade na reta final do Brasileirão.

Além de Gabigol, o Flamengo terá o retorno de outro jogador que estava afastado do time: Nico De la Cruz. O uruguaio não era relacionado há mais de um mês por causa de lesão no músculo posterior da coxa direita.

Além de Gabigol, convocados são relacionados no Flamengo

Além da dupla, outros quatro jogadores que estavam à disposição de suas seleções para a data Fifa e tinham sido poupados na última rodada foram relacionados para a partida. São eles: Gerson e Léo Ortiz, que atuaram pela Seleção Brasileira; Varela, que esteve a serviço do Uruguai; e Gonzalo Plata, do Equador.

Fortaleza x Flamengo é um dos jogos mais esperados da rodada. Com 64 pontos, a equipe cearense pode diminuir para três a diferença para Palmeiras e Botafogo, que soma 70. O time rubro-negro, por sua vez, pode chegar aos 65. Todos têm chances matemáticas de título.