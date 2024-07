Gabigol é ‘boa notícia’ em derrota do Flamengo para o Fortaleza e mostra que pode ser útil em possível fim de ciclo

Gabigol chama torcida durante Flamengo x Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol voltou a atuar pelo Flamengo na derrota por 2 a 1 diante do Fortaleza na quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão, após três jogos afastado. O atacante entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo e foi bastante participativo, inclusive balançando as redes já nos acréscimos da partida, em gol anulado por impedimento ajustado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Mesmo com a derrota do Rubro-Negro, a atuação de Gabriel chamou atenção positivamente. O camisa 99 inicialmente entrou como segundo atacante, muito ativo na armação das jogadas, e posteriormente foi deslocado para a ponta-direita. A constante movimentação e as chances criadas demonstraram evolução no desempeho do jogador em relação a outras partidas no ano.

Diante do Fortaleza, Gabigol atuou por 21 minutos e teve números que comprovam a boa participação no duelo. Foram 21 ações com a bola, três passes decisivos, uma finalização no gol e 15 passes certos (88% de acerto), além do gol anulado já nos acréscimos da partida.

As estatísticas são ainda mais relevantes quando comparadas ao desempenho do atacante pelo Flamengo no ano. Excluindo o confronto com o Leão do Pici, o Gabriel soma 16 partidas em 2024, com médias de 10.2 ações com a bola, 0.29 passes decisivos e 6.06 passes certos em 33 minutos por jogo na temporada.

Gabigol agradece a torcida do Flamengo após derrota para o Fortaleza (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Após o duelo com o Fortaleza, Gabigol se pronunciou sobre sua situação no Flamengo e afirmou que precisa de mais minutos em campo. O atacante, inclusive, relacionou a possibilidade de deixar o clube nesta janela à pouca minutagem que vem recebendo pelo técnico Tite. O contrato do jogador se encerra em dezembro deste ano, e ele já pode assinar com qualquer clube para a próxima temporada.

- Tinha a possibilidade de sair agora. Tanto por causa de minutos jogados, que sinto que preciso ter mais minutos. Respeito a decisão do treinador, mas sinto que preciso de minutos, pegar ritmo. Isso você só consegue jogando. Tenho entrando jogo sim, jogo não. 15 minutos, 12 minutos. Como decidiram que só vou embora em dezembro, voltei ao jogo e fiquei feliz por entrar hoje - afirmou Gabriel Barbosa.