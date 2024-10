Jornal espanhol enaltece trabalho de Filipe Luís no Flamengo; ‘Ascensão meteórica’

Filipe Luís em jogo de estreia contra o Corinthians no Maracanã (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 07:01 • Rio de Janeiro

O começo de trabalho de Filipe Luís no Flamengo está chamando atenção na Espanha, país onde o ex-lateral esquerdo fez história com a camisa do Atlético de Madrid. Nesta sexta (25), foi a vez do jornal "Marca" elogiar o treinador e ressaltar o bom desempenho do Rubro-Negro em seu comando.

Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

"Poucas partidas que o fazem merecer uma infinidade de elogios. Sua ascensão foi meteórica. Começou treinando a equipe sub-17 em janeiro. Em junho, subiu para o sub-20, quando foi campeão da Copa Intercontinental. Com a saída de Tite, foi nomeado treinador até o final da temporada. Somente quatro partidas foram necessárias para que chegasse à sua primeira final na elite", escreveu o veículo.

Além disso, o jornal enfatizou a influência de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, sobre a forma de treinar de Filipe Luis. O brasileiro foi comandado por Simeone entre 2012 e 2018 e já admitiu que o argentino foi o melhor treinador com quem já trabalhou.

Fla na Copa do Brasil

O grande desafio da breve carreira do treinador será a final da Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Atlético-MG na decisão e a primeira partida será disputada no Maracanã, no domingo (3), às 16h, no Maracanã. A volta acontecerá na Arena MRV, no dia 10 de novembro, também às 16h.

O Flamengo entra em campo neste sábado (26) para enfrentar o Juventude no Maracanã, às 16h30 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.