Flamengo volta ao mercado no fim de janela e busca reposições para Cebolinha e Viña

Marcos Braz deve liderar busca por reforços no Flamengo ao lado de Bruno Spindel (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo promete voltar ao mercado com força por conta das graves lesões de Cebolinha e Matías Viña. Segundo o "ge", o Conselho de Futebol se reuniu nesta segunda-feira (12) para definir prioridades.

➡️ Olheiro Lance!: cinco opções para o Flamengo substituir Cebolinha no mercado

➡️ Goleiro do Flamengo, Rossi pede foco na Libertadores e dá receita para superar Bolívar

O atacante sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, enquanto o lateral-esquerdo tem uma contusão confirmada no menisco do joelho direito. A dupla não atua mais em 2024 e faz com que Tite tenha opções escassas no elenco para encarar três competições.

Recentemente, o Flamengo não conseguiu ter sucesso nas negociações com Claudinho, do Zenit, e Lucas Paquetá, do West Ham. O clube fez uma proposta pelo meia Carlos Alcaraz, mas ainda não obteve uma resposta do Southamtpon.

O Rubro-Negro tem cerca de três semanas para encontrar soluções no mercado e dar mais opções no plantel para Tite. No entanto, o clube não conseguirá inscrever um suposto reforço para os duelos com o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores.