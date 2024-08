Goleiro do Flamengo, Rossi pede foco na Libertadores e dá receita para superar Bolívar

Rossi deu a receita para o Flamengo superar o Bolívar na Libertadores (Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 15:25 • Rio de Janeiro (RJ)

No fim do jogo contra o Palmeiras, Rossi pediu foco do Flamengo na Libertadores, onde a equipe de Tite enfrenta o Bolívar, na quinta-feira (15). O atleta também deu a receita para avançar às quartas de final.

- O jogo de hoje (domingo) fica na nossa cabeça, mas temos que nos preparar da melhor maneira para fazermos um grande jogo na quinta-feira, pela Libertadores, e para fazermos uma grande diferença para depois irmos jogar na altitude. A gente sempre pensa jogo a jogo. Primeiro o jogo da Libertadores e depois o clássico. Temos tempo para pensar e para a preparação.

Na fase de grupos da Libertadores, Flamengo e Bolívar se enfrentaram duas vezes. No Maracanã, o Rubro-Negro emplacou uma goleada por 4 a 0, o que é visto como chave para atuar em La Paz sem muitas preocupações por conta da altitude.

Na Bolívia, os comandados por Tite foram derrotados apenas por 2 a 1, mas o elenco não contará com Cebolinha e Viña, que estão lesionados e não devem voltar a jogar em 2024. Com isso, o comandante precisará encontrar soluções no plantel para os desfalques.