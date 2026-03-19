Flamengo decide vaga para a final da Libertadores Sub-20; veja os destaques

O Flamengo enfrenta o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Libertadores Sub-20. Atual campeão do torneio e também do Mundial da categoria, o Rubro-Negro entra em campo no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na final será decidida nos pênaltis. O jogo terá a transmissão da "FlamengoTV", no YouTube.

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Treinado por Bruno Pivetti, o Flamengo terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com sete pontos (duas vitórias e um empate). A equipe brasileira tem a melhor campanha da competição, com oito gols marcados.

Destaques do Flamengo na Libertadores Sub-20

A atual edição da Libertadores Sub-20 tem sido uma grande oportunidade para os Garotos do Ninho se destacarem e, quem sabe, ganharem espaço no time profissional. Alguns nomes que vêm chamando atenção são Ryan Roberto, Josmar e Daniel Thuram.

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Ryan Roberto

Com dois gols e uma assistência, Ryan Roberto desponta como uma das principais promessas da base rubro-negra. O camisa 11 vem se destacando na competição e deve ser peça importante na semifinal.

— Sabemos que temos um adversário qualificado pela frente. Precisamos aproveitar as oportunidades para sair em vantagem. Será um confronto equilibrado, mas estamos focados em alcançar nosso melhor nível e buscar a classificação — afirmou o jogador.

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Ryan Roberta comemora gol do Flamengo na Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)

Josmar

O centroavante Josmar soma quatro gols em seis jogos pelo sub-20. Recém-contratado junto ao Avaí Futebol Clube por R$ 3,5 milhões, o atacante canhoto pode atuar centralizado, mas também tem versatilidade para jogar pelos lados ou como falso 9.

Josmar (à esquerda) comemora gol na Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação)

Daniel Thuram

Outro destaque é Daniel Thuram. Com apenas 16 anos, o defensor chama atenção pela imposição física e pela leitura de jogo, especialmente na saída de bola. Ele tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).

Thuram, inclusive, já estreou no profissional: entrou em campo na vitória por 8 a 0 sobre o Madureira Esporte Clube, pelo Campeonato Carioca.

Thuram em jogo do Flamengo na Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação)

Possível reedição de final

A final da Libertadores Sub-20 de 2025 pode se repetir nesta edição. Isso porque, enquanto o Flamengo encara o Olimpia, o Sociedade Esportiva Palmeiras enfrenta o Santiago Wanderers na outra semifinal. A equipe paulista joga no mesmo dia e estádio, às 20h30.

Jogadores do Flamengo com a taça da Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação)

Maior vencedor da competição, o Flamengo busca o tricampeonato. Já o Palmeiras tenta conquistar seu primeiro título do torneio.

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Veja os vencedores da Libertadores Sub-20

2011 — Universitario (PER) 2012 — River Plate (ARG) 2016 — São Paulo (BRA) 2018 — Nacional (URU) 2020 — Independiente del Valle (ECU) 2022 — Peñarol (URU) 2023 — Boca Juniors (ARG) 2024 — Flamengo (BRA) 2025 — Flamengo (BRA)

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