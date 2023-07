Premiação da Copa do Brasil 2023: quanto vale a vaga na final?

As semifinais da Copa do Brasil 2023 começaram nesta semana e prometem fortes emoções. Além de manter vivo o sonho do título, o sucesso no mata-mata tem um peso importante para os cofres dos clubes.



Apenas a classificação para a final garante R$ 30 milhões para os times. Este é o valor destinado ao vice-campeão do torneio. Em caso de título, a premiação sobe para R$ 70 milhões.



