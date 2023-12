A partida começou com o Flamengo levando mais perigo, com jogadas de velocidade e pelos lados do campo. Com as melhores oportunidades, a equipe Rubro-Negra saiu na frente aos 18 da primeira etapa, com Crivelari. Porém, oito minutos depois, aos 26, a Ferroviária aproveitou uma de suas poucas chegadas para empatar o jogo em cobrança de escanteio venenosa de Suzane. A bola tomou o caminho do gol e entrou direto. O Flamengo não se abalou e continuou indo para cima, mas pecava nas decisões, tanto que desperdiçou a chance de retomar a vantagem após boa jogada pelo setor direito, com finalização de Crivelari por cima do gol.