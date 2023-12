O Flamengo chega embalado pela conquista do heptacampeonato carioca diante do rival Botafogo. Na temporada, a equipe ainda avançou até a final da Supercopa do Brasil, quando perdeu a decisão para o Corinthians, e também chegou às quartas de final no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, fase em que caiu para o Santos, rival direto no Grupo B.