O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida, carregada de emoção antes da bola rolar, ficou marcada não apenas por ser o último duelo do Fla no Maracanã neste ano, mas também, pelas despedidas de Filipe Luís e Rodrigo Caio. Muitas homenagens foram feitas antes do apito inicial e ilustraram a grande festa. Com a bola rolando, ampla superioridade do Rubro-Negro, que não tomou conhecimento do Dourado e fez um belo jogo no Estádio Jornalista Mário Filho.