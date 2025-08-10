Flamengo ultrapassa marca de 100 gols com Filipe Luís
Treinador tem 60 jogos no comando técnico do Rubro-Negro
O Flamengo ultrapassou, na vitória por 2 a 1 contra o Mirassol, a marca de 100 gols marcados desde a chegada do técnico Filipe Luís, que completou 40 anos no sábado (9). Além disso, o triunfo no Maracanã, que garantiu o título simbólico para o Rubro-Negro do primeiro turno do Brasileirão, também contribuiu para o treinador aumentar os seus números à frente da equipe carioca.
O primeiro gol na vitória contra o Mirassol, marcado por Léo Pereira, foi o 100° do Flamengo com Filipe Luís. Posteriormente, Gonzalo Plata marcou o 101°.
Dos 101 gols do Flamengo com Filipe, quem mais balançou a rede foi o uruguaio Arrascaeta, 16 vezes. Veja a lista:
- 1° Arrascaeta: 16
- 2° Luiz Araújo: 10
- 3° Bruno Henrique: 8
- 4° Pedro: 6
- 5° Léo Ortiz: 5
- 6° Michael: 5
- 7° Plata: 5
- 8° Wallace Yan: 5
- 9° Cebolinha: 4
- 10° Gabigol: 4
- 11° Léo Pereira: 4
- 12° Alcaraz: 3
- 13° Ayrton Lucas: 3
- 14° Danilo: 3
- 15° Juninho: 3
- 16° Matheus Gonçalves: 3
- 17° Gerson: 2
- 18° Varela: 2
- 19° Wesley: 2
- 20° Alex Sandro: 1
- 21° David Luiz: 1
- 22° De la Cruz: 1
- 23° Evertton Araújo: 1
- 24° Guilherme: 1
- 25° Jorginho: 1
- 26° Joshua: 1
- 27° Pulgar: 1
Título simbólico do primeiro turno do Brasileirão
Mesmo com um jogo a menos, contra o Sport, o Flamengo, com a vitória diante do Mirassol, garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder com 40 pontos. O segundo é o Cruzeiro, com 37. Mas, mesmo que a Raposa vença o Santos no domingo, não consegue ultrapassar o time carioca.
Filipe Luís tem números impressionantes no Flamengo, atrás apenas de Jorge Jesus
Com 60 jogos no comando técnico do Flamengo, Filipe Luís tem 39 vitórias, 15 empates e 6 derrotas, com aproveitamento de 73,3%. Os números deixam o treinador atrás apenas de Jorge Luís neste século, com 81%.
Desde a chegada de Filipe Luís, o Flamengo conquistou três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca).
