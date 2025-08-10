menu hamburguer
Flamengo ultrapassa marca de 100 gols com Filipe Luís

Treinador tem 60 jogos no comando técnico do Rubro-Negro

Filipe Luis, técnico do Flamengo, durante partida contra o Botafogo
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
13:15
  • Matéria
O Flamengo ultrapassou, na vitória por 2 a 1 contra o Mirassol, a marca de 100 gols marcados desde a chegada do técnico Filipe Luís, que completou 40 anos no sábado (9). Além disso, o triunfo no Maracanã, que garantiu o título simbólico para o Rubro-Negro do primeiro turno do Brasileirão, também contribuiu para o treinador aumentar os seus números à frente da equipe carioca.

O primeiro gol na vitória contra o Mirassol, marcado por Léo Pereira, foi o 100° do Flamengo com Filipe Luís. Posteriormente, Gonzalo Plata marcou o 101°.

Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Dos 101 gols do Flamengo com Filipe, quem mais balançou a rede foi o uruguaio Arrascaeta, 16 vezes. Veja a lista:

  1. 1° Arrascaeta: 16
  2. 2° Luiz Araújo: 10
  3. 3° Bruno Henrique: 8
  4. 4° Pedro: 6
  5. 5° Léo Ortiz: 5
  6. 6° Michael: 5
  7. 7° Plata: 5
  8. 8° Wallace Yan: 5
  9. 9° Cebolinha: 4
  10. 10° Gabigol: 4
  11. 11° Léo Pereira: 4
  12. 12° Alcaraz: 3
  13. 13° Ayrton Lucas: 3
  14. 14° Danilo: 3
  15. 15° Juninho: 3
  16. 16° Matheus Gonçalves: 3
  17. 17° Gerson: 2
  18. 18° Varela: 2
  19. 19° Wesley: 2
  20. 20° Alex Sandro: 1
  21. 21° David Luiz: 1
  22. 22° De la Cruz: 1
  23. 23° Evertton Araújo: 1
  24. 24° Guilherme: 1
  25. 25° Jorginho: 1
  26. 26° Joshua: 1
  27. 27° Pulgar: 1

Título simbólico do primeiro turno do Brasileirão

Mesmo com um jogo a menos, contra o Sport, o Flamengo, com a vitória diante do Mirassol, garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder com 40 pontos. O segundo é o Cruzeiro, com 37. Mas, mesmo que a Raposa vença o Santos no domingo, não consegue ultrapassar o time carioca.

Flamengo Bayern Filipe Luís
Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís tem números impressionantes no Flamengo, atrás apenas de Jorge Jesus

Com 60 jogos no comando técnico do Flamengo, Filipe Luís tem 39 vitórias, 15 empates e 6 derrotas, com aproveitamento de 73,3%. Os números deixam o treinador atrás apenas de Jorge Luís neste século, com 81%.

Desde a chegada de Filipe Luís, o Flamengo conquistou três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca).

