Flamengo ultrapassa marca de 100 gols com Filipe Luís

O Flamengo ultrapassou, na vitória por 2 a 1 contra o Mirassol, a marca de 100 gols marcados desde a chegada do técnico Filipe Luís, que completou 40 anos no sábado (9). Além disso, o triunfo no Maracanã, que garantiu o título simbólico para o Rubro-Negro do primeiro turno do Brasileirão, também contribuiu para o treinador aumentar os seus números à frente da equipe carioca.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo espanta crise antes de jogo da Libertadores e amplia números do time de Filipe Luís

O primeiro gol na vitória contra o Mirassol, marcado por Léo Pereira, foi o 100° do Flamengo com Filipe Luís. Posteriormente, Gonzalo Plata marcou o 101°.

Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Dos 101 gols do Flamengo com Filipe, quem mais balançou a rede foi o uruguaio Arrascaeta, 16 vezes. Veja a lista:

1° Arrascaeta: 16 2° Luiz Araújo: 10 3° Bruno Henrique: 8 4° Pedro: 6 5° Léo Ortiz: 5 6° Michael: 5 7° Plata: 5 8° Wallace Yan: 5 9° Cebolinha: 4 10° Gabigol: 4 11° Léo Pereira: 4 12° Alcaraz: 3 13° Ayrton Lucas: 3 14° Danilo: 3 15° Juninho: 3 16° Matheus Gonçalves: 3 17° Gerson: 2 18° Varela: 2 19° Wesley: 2 20° Alex Sandro: 1 21° David Luiz: 1 22° De la Cruz: 1 23° Evertton Araújo: 1 24° Guilherme: 1 25° Jorginho: 1 26° Joshua: 1 27° Pulgar: 1

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Título simbólico do primeiro turno do Brasileirão

Mesmo com um jogo a menos, contra o Sport, o Flamengo, com a vitória diante do Mirassol, garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder com 40 pontos. O segundo é o Cruzeiro, com 37. Mas, mesmo que a Raposa vença o Santos no domingo, não consegue ultrapassar o time carioca.

continua após a publicidade

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís tem números impressionantes no Flamengo, atrás apenas de Jorge Jesus

Com 60 jogos no comando técnico do Flamengo, Filipe Luís tem 39 vitórias, 15 empates e 6 derrotas, com aproveitamento de 73,3%. Os números deixam o treinador atrás apenas de Jorge Luís neste século, com 81%.

Desde a chegada de Filipe Luís, o Flamengo conquistou três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real