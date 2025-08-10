Leitura labial revela falas de jogadores no duelo entre Flamengo e Mirassol

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9), no Maracanã, pela 10º rodada do Brasileirão. Durante o confronto, momentos de reclamação com o árbitro chamaram a atenção dos torcedores. Nas redes sociais, o influenciador Velloso, especialista em leitura labial, revelou o que foi dito.

O duelo entre Flamengo e Mirassol contou com muitos momentos de reclamação com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Durante a partida, jogadores reclamaram de cartões amarelos e faltas marcadas.

Durante o primeiro tempo tempo da partida, Samuel Lino cometeu uma falta contra um jogador do Mirassol. Quando o árbitro marcou, o meia foi reclamar.

—Não, mas é contato com o braço. Olha minha mão, minha mão tava fechada aqui. Eu não puxei ele. — Reclamou Samuel Lino.

—Eu sei, mas se acalma, não fica nervoso. — Respondeu Paulo Zanovelli.

Do outro lado, o que mais chamou a atenção foi a reclamação do goleiro Walter do Mirassol. O jogador estava cobrando o cartão em um lance de falta do Flamengo. Nesse momento da partida, Jõao Vitor já havia recebido o amarelo.

—Ei, professor, quando é nós você da cartão, né, c********!

Flamengo x Mirassol

No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, o Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1. Os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex). Antes de a bola rolar para a partida pela 19ª rodada do Brasileirão, flamenguistas protestaram por conta da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

Torcedores do Flamengo protestaram contra a equipe por conta da eliminação na Copa do Brasil, quando a equipe levou a pior na disputa de pênaltis contra o Atlético-MG. Gritos de "Brasileiro é obrigação" foram entoados na arquibancada.

Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.