Flamengo espanta crise antes de jogo da Libertadores e amplia números do time de Filipe Luís

Em meio à eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG e ao jogo contra o Internacional pela Libertadores, o Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 neste sábado (9). O jogo marcou a virada de página da queda na competição nacional pelo time mineiro, mas contou com fortes críticas dos torcedores. Por outro lado, contribuiu para que os números do técnico Filipe Luís à frente da equipe chamassem ainda mais atenção, principalmente na véspera de um jogo tão importante.

Clima de pressão com protestos da torcida do Flamengo no Maracanã

Antes de a bola rolar para o jogo pelo Brasileirão, a torcida do Flamengo não poupou as críticas aos jogadores. Gritos de "queremos raça" e "Brasileiro é obrigação" foram entoados pelos rubro-negros na arquibancada.

Resposta veio em campo

Dá para se dizer que o Flamengo respondeu na bola, praticando um bom futebol e empolgando os torcedores no estádio. Mas também teve pontos negativos, como o número de gols perdidos e o de chances de ataque do Mirassol, principalmente no segundo tempo.

Se no início da partida o ambiente foi de tensão por conta dos protestos, no final do jogo o Maracanã comemorou em peso o triunfo no estádio carioca, que contou com mais de 64 mil torcedores.

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Mirassol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vitória garante título simbólico do primeiro turno

Mesmo com um jogo a menos, contra o Sport, o Flamengo, com a vitória diante do Mirassol, garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder com 40 pontos. O segundo é o Cruzeiro, com 37. Mas, mesmo que a Raposa vença o Santos no domingo, não consegue ultrapassar o time carioca.

Apesar desse status, Filipe Luís fez questão de ressaltar a importância de manter o ritmo no torneio.

- São bons números, claro que poderiam ter sido melhores, mas também poderiam ter sido piores. Para mim não significam nada, a não ser que temos que ganhar o próximo. E vai ser contra o Inter, que vai ser difícil, fora de casa. Temos que tentar ser o mais consistente possível daqui até o fim. Desde que cheguei no Flamengo, quase sempre a gente teve que perseguir o líder. Em 2019, perseguimos no primeiro turno e acabamos por virar essa vantagem, tomar a liderança e ficar até o final. E 2020 também, não éramos líderes, era o São Paulo por muito tempo, depois o Inter e, depois, a gente retomou. Sempre fomos perseguidores - disse Filipe Luís na coletiva de imprensa.

Flamengo atinge marca impressionante com Filipe Luís

A partida contra o Mirassol foi a 60ª de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo. Com os gols de Léo Pereira e de Gonzalo Plata, a equipe atingiu a marca de 100 gols desde a chegada do treinador. Diante deste cenário, a média de gols por jogo é de 1,6.

O número exemplifica o bom trabalho do treinador no clube carioca. Desde sua chegada, o Flamengo conquistou três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca). Outro número que chama atenção é o de derrotas. Em 60 jogos com Filipe, o Rubro-Negro sofreu apenas seis derrotas (39 vitórias e 15 empates).

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo encara o Internacional na quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esse, aliás, será o primeiro de uma sequência de três jogos do Rubro-Negro contra o Colorado. No final de semana, as equipes se enfrentam pelo Brasileirão. Já na outra semana, também na quarta-feira, voltam a entrar em campo pela Libertadores. Os dois últimos jogos serão em Porto Alegre.

