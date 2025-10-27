Flamengo: 'tudo ou nada' de Filipe Luís com Arrascaeta é frustrado por derrota

O torcedor do Flamengo já se acostumou com a ideia de que Arrascaeta raramente termina os jogos em campo. Contra o Fortaleza, no sábado (24), atuou durante 90 minutos pela oitava vez na temporada - Maricá, Fluminense, Central Córdoba, Vasco, Bragantino, Grêmio e Corinthians foram as outras ocasiões. Filipe Luís deixou o maestro uruguaio até o fim para tentar reverter o placar adverso de 1 a 0, mas a decisão não surtiu efeito.

O treinador rubro-negro costuma dosar a minutagem de Arrascaeta justamente para contar com ele em todas as partidas. A utilização durante 90 minutos contra o Fortaleza pegou muitos de surpresa. Apesar de não ter feito grande atuação, o meia ainda oferecia bastante perigo. Após a coletiva, Filipe Luís explicou a decisão de começar a partida com alguns titulares - além de Arrasca, iniciaram Rossi, Léo Pereira e Jorginho entre os "incontestáveis".

— Primeiro, porque o time que entrou em campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza. Tenho que pensar simplesmente em ganhar do Fortaleza, era o que eu tinha em mente. Eram jogadores bem recuperados, frescos, em bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo que aconteceu nos últimos três jogos. Infelizmente não vencemos, sempre vai entrar na questão poupar ou não poupar, se poupar está errado, se não poupar está errado. Como falo sempre, eu sigo minhas convicções, e vocês estão aí para criticar ou para elogiar - afirmou.

A declaração de Filipe Luís já se defende de críticas por Arrascaeta chegar mais desgastado para o duelo decisivo com o Racing, jogo de volta da semifinal da Libertadores. Evidentemente, porém, a visão seria outra se o Flamengo tivesse conseguido buscar o resultado com o uruguaio no Brasileirão.

Flamengo enfrenta o Racing na Argentina

Fica, então, a dúvida sobre como o ídolo rubro-negro será utilizado na partida de volta, que promete ser bastante intensa. Já na ida, Arrascaeta foi substituído aos 27 minutos da segunda etapa, quando o duelo ainda estava empatado por 0 a 0. Depois, Carrascal marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Flamengo e Racing disputam a vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, ou "El Cilindro", em Avellaneda (Argentina).