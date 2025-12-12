Mundial: assista ao vivo à entrevista coletiva de Filipe Luís, técnico do Flamengo

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, concede entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (12) em Doha, no Catar, na véspera da partida contra o Pyramids, do Egito. A FlamengoTV transmite. O técnico atende aos veículos de imprensa na véspera do jogo que vale vaga para a grande decisão do Intercontinental.

Após a coletiva, o técnico Filipe Luís comanda o último treino antes da partida contra o time egípicio. A expectativa para essa atividade é a possibilidade de Pedro ficar à disposição para o jogo deste sábado. No decorrer desta semana, o camisa 9 voltou a realizar atividades, parcialmente, com os demais jogadores do elenco.

Vitória do Flamengo na fase anterior

Na estreia no Mundial, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1. Os gols da classificação rubro-negra, que também garantiu o troféu Derby das Américas, foram de Arrascaeta.

Cinco jogadores do Flamengo são indicados ao Rei da América 2025; veja os nomes

O jornal uruguaio "El País" divulgou a lista dos nomes indicados ao prêmio Rei da América 2025, com cinco jogadores do Flamengo, campeão da Libertadores nesta temporada. Com um elenco estrelado, os representantes do Rubro-Negro são: Arrascaeta, Rossi, Danilo, Bruno Henrique e Pedro. Todos foram fundamentais na campanha do título sul-americano.

O favorito para levar o prêmio é o uruguaio Arrascaeta. O camisa 10 foi o grande destaque do Flamengo na temporada e, consequentemente, também na Libertadores. O ídolo flamenguista, no entanto, não terá vida fácil. Afinal, conta com a concorrência de Lionel Messi, do Inter Miami.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Cruz Azul (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Dos demais nomes, Rossi também se destacou na competição nesta temporada. Ele foi fundamental na fase eliminatória, principalmente nas quartas, semis e na grande decisão. Falando em decisão, o zagueiro Danilo foi quem marcou o gol do tetracampeonato do Flamengo.

