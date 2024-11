Flamengo toma decisão sobre renovação de contrato de Pulgar

A temporada de 2024 está chegando ao fim e o Flamengo já começa a pensar no próximo ano. Neste sentido, o clube terá que tomar algumas atitudes, principalmente contratuais. Uma delas é a situação de Erick Pulgar, que possui um dos menores salários do elenco, na casa dos R$ 650 mil.

continua após a publicidade

➡️ Prefeito do Rio assina compromisso com Flamengo para construção de estádio

Representantes do jogador chileno e membros da cúpula rubro-negra já abriram conversas para abordar o tema. Entretanto, as tratativas foram paralisadas por um tempo. O que tudo indica, agora, é que um novo contrato seja firmado no próximo mês.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Dirigente do Flamengo fala sobre a renovação com Pulgar

Bruno Spindel, executivo de futebol do Flamengo, falou, nesta segunda-feira, sobre a negociação com Pulgar. Segundo ele, a tendência é que a diretoria acelere as conversas pela renovação.

continua após a publicidade

- É natural que, nesse final de temporada, a gente acelere as conversas com os representantes dele - disse Bruno Spindel ao "Coluna do Fla", no embarque da delegação para o Ceará.

Atualmente, o vínculo de Pulgar com o Flamengo vai até o final de 2025.