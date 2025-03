Flamengo toma decisão sobre Bruno Henrique na final; veja lista de relacionados

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Para a partida contra o Fluminense neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, o atacante Bruno Henrique segue fora. Já Everton Cebolinha aparece como novidade entre os jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O atacante segue em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita e, mais uma vez, não será relacionado. O mesmo aconteceu no jogo de ida, quando desfalcou a equipe na vitória por 2 a 1.

Além de Bruno Henrique, Danilo e Michael também seguem fora do Flamengo. O zagueiro, aliás, foi cortado da lista da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina. Em seu lugar, o técnico Dorival Jr. convocou Alex Sandro.

continua após a publicidade

Confira a lista de relacionados do Flamengo

Flamengo divulga a lista de relacionados sem Bruno Henrique e com Cebolinha (Foto: Reprodução)

Entenda por que o Carioca não tem premiação para o campeão

Nos principais campeonatos do Brasil, como o Paulistão, a chamada "premiação" vem da arrecadação com direitos de transmissão, patrocínios e outras receitas geradas ao longo do torneio. Parte das receitas geradas é distribuídoa em cotas pré-estabelecias, e outra parte é dividida de acordo com o desempenho das equipes.

No Carioca, porém, o modelo é diferente. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) negocia os direitos de transmissão e repassa valores fixos aos clubes participantes. Cada clube, desde o início do torneio, já sabe o valor que vai receber. Ou seja, não há um bônus para o campeão ou para os times que avançam de fase.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Flamengo e Fluminense seguem na disputa pelo título estadual, mas sem qualquer incentivo financeiro extra pela conquista. O verdadeiro prêmio será a taça e a glória dentro de campo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real