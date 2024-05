Gabigol está no Flamengo desde 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 16/05/2024 - 23:33 • São Paulo (SP)

A assessoria de imprensa de Gabigol negou que a foto do jogador do Flamengo com a camisa do Corinthians seja verdadeira. Em contato com o Lance!, o estafe afirmou que o atleta estava em casa, celebrando a vitória do Rubro-Negro em momento de folga.

Matéria em atualização