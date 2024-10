Filipe Luís na beira do gramado em Bahia x Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo visita o Corinthians neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e o técnico Filipe Luís promoveu o retorno de cinco titulares na escalação: Alex Sandro, Arrascaeta, Pulgar, De la Cruz e Gerson. A informação foi divulgada pelo "ge".

Filipe Luís comandou um treinamento de pênaltis na última atividade no CT antes de enfrentar o Corinthians, realizada neste sábado (19). Além disso, o jovem treinador fez um trabalho tático em que não deu indícios de qual equipe levará a campo no duelo de domingo.

Ainda de acordo com o "ge", a escalação será informada aos atletas durante a preleção de domingo, mas dentro do Ninho do Urubu a expectativa é de que os citados acima iniciem entre os 11. Alex Sandro e Arrascaeta entraram no segundo tempo do clássico contra o Fluminense, enquanto Pulgar, De la Cruz e Gerson não foram relacionados, visto que apresentavam desgaste físico devido à última Data Fifa.

Nos desfalques, Pedro, Everton Cebolinha e Matías Viña não são novidade e se recuperam de cirurgia após lesões graves. Luiz Araújo segue entregue ao Departamento Médico do Flamengo, por conta de uma fratura na cartilagem do joelho direito. Por fim, Carlinhos não pode ser escalado, já que atuou na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu.

Veja a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.