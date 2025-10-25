Flamengo tem seis mudanças na escalação diante do Fortaleza

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão neste sábado (21), em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Com sete desfalques, o técnico Filipe Luís precisou promover mudanças na equipe rubro-negra.

Na linha de defesa, Léo Ortiz segue tratando estiramento no tornozelo, enquanto Alex Sandro será poupado por controle de carga. Assim, Danilo foi mantido na zaga ao lado de Léo Pereira, e Ayrton Lucas herda a vaga na lateral esqueda; Emeroson Royal ganha a posição de Varela na direita e volta ao time.

No meio-campo, Erick Pulgar e Carrascal — titulares diante do Racing — estão suspensos, e De la Cruz se recupera de um quadro de virose. Desta forma, Saúl volta a formar a dupla de volantes com Jorginho, com Arrascaeta mais à frente.

Por fim, no ataque, Pedro é a grande ausência. O centrovante, que sofreu fratura no antebraço no meio de semana pela Libertadores, cumpre suspensão no Brasileirão. Filipe Luís optou por escalar Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino no setor, com Luiz Araújo no banco. Além disso, Everton Cebolinha segue fora por lesão muscular no músculo iliopsoas do quadril.

Escalações de Flamengo e Fortaleza

Desta forma, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Fortaleza com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Leão do Pici manda a campo a seguinte equipe: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

