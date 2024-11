O Flamengo visita o Fortaleza nesta terça-feira (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Castelão, às 20h (de Brasília). Aliás, jogando longe de seu terreno contra esse adversário, o Rubro-Negro tem retrospecto positivo.

O Flamengo encarou o Fortaleza 11 vezes como visitante. No total, foram seis vitórias do time carioca, contra um empate e quatro triunfos do Leão do Pici.

Veja os jogos do Flamengo contra o Fortaleza como visitante

Fortaleza 0 x 2 Flamengo Brasileirão 2023 Fortaleza 3 x 2 Flamengo Brasileirão 2022 Fortaleza 0 x 3 Flamengo Brasileirão 2021 Fortaleza 0 x 0 Flamengo Brasileirão 2020 Fortaleza 1 x 2 Flamengo Brasileirão 2019 Fortaleza 2 x 1 Flamengo Copa do Brasil 2016 Fortaleza 0 x 3 Flamengo Copa Brasil 2011 Fortaleza 0 x 3 Flamengo Copa Brasil 2009 Fortaleza 3 x 4 Flamengo Brasileirão 2006 Fortaleza 2 x 1 Flamengo Brasileirão 2005 Fortaleza 4 x 1 Flamengo Brasileirão 2003

Michael comemorando gol contra o Fortaleza em 2021 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Neste Brasileirão, o Flamengo tem a terceira melhor campanha como visitante, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 17 jogos.

Problema para o Flamengo: Fortaleza ainda não perdeu em casa no Brasileirão deste ano

Apesar do retrospecto a seu favor, o Flamengo terá uma pedra no sapato. Afinal, o Fortaleza é o time com o melhor desempenho como mandante no Brasileirão. A equipe tricolor teve 13 vitórias e quatro empates em 17 jogos disputados em casa.