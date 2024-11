Rafael Borré leva amarelo e desfalca o Inter contra o Flamengo

O Internacional não poderá contar com o seu principal nome de ataque para enfrentar o Flamengo. Isso porque Rafael Borré levou o terceiro cartão amarelo diante do Red Bull Bragantino, na tarde de domingo (24), e deverá cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Rafael Borré foi amarelado ainda nos minutos iniciais da partida. Aos nove minutos, o atacante, em busca de ampliar o placar para o time, cometeu uma falta em Cleiton. O árbitro Rafael de Lima Henrique prontamente puxou o cartão e advertiu o colombiano. Com isso, Borré deverá cumprir suspensão automática contra o Flamengo.

A tendência é que Roger Machado escale Enner Valencia para comandar o ataque da equipe. O equatoriano é reserva imediato de Borré e tem entrado ao longo das partidas. Após passar por um jejum de gols, o atacante retomou a confiança e tem sido elogiado pelos torcedores Colorados.

O atacante, inclusive, esteve em campo na vitória diante do Red Bull Bragantino. Aos 27 minutos, o equatoriano substituiu justamente Borré e logo em seu primeiro minuto em campo, teve a oportunidade de ampliar o placar para o Colorado. Após cruzamento de Wesley, Valencia cabeceou sozinho e acertou a trave de Cleiton.

Borré marcou o segundo gol do Internacional contra o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Confronto direto

O jogo entre Internacional e Flamengo vale mais do que três pontos. Nas últimas rodadas, os times têm trocado de posição na competição. O Colorado, para entrar de vez no G-4, precisa ultrapassar os cariocas e a partida do próximo domingo pode ser a grande chance.

Após vencer o Red Bull Bragantino, o Inter chegou aos 65 pontos e dorme na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Para se manter entre os quatro primeiros, precisa torcer por um empate entre Fortaleza e Flamengo. Os times se enfrentam na terça-feira (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.