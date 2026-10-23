A eliminação do Flamengo para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores, representa um prejuízo esportivo e financeiro para o clube. Fora da decisão, após dois empates sem gols e derrota na disputa de pênaltis, o Rubro-Negro encerra sua participação no torneio continental com aproximadamente US$ 7,95 milhões (cerca de R$ 40 milhões) em premiações. Com a queda, a equipe deixa de disputar uma quantia milionária na final.

A diferença é significativa. O campeão da Libertadores recebe US$ 25 milhões (R$ 125,6 milhões) pela conquista, enquanto o vice-campeão tem direito a US$ 7 milhões (R$ 35,1 milhões). Dessa forma, o Flamengo perde a possibilidade de acrescentar pelo menos R$ 35,1 milhões à arrecadação obtida na competição e fica sem a chance de conquistar a premiação máxima destinada ao vencedor.

continua após a publicidade

Caso chegasse ao vice-campeonato, o clube encerraria a campanha com aproximadamente R$ 75 milhões em premiações, somando os valores acumulados até a semifinal à quantia destinada ao segundo colocado. Se conquistasse o título, o montante chegaria a cerca de R$ 165 milhões, considerando os valores informados para cada etapa.

Paquetá em Flamengo x Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja quanto o Flamengo recebeu na Libertadores

A campanha rubro-negra foi responsável por acumular quase R$ 40 milhões em premiações distribuídas pela Conmebol. O valor inclui a participação na fase de grupos, as vitórias conquistadas e a classificação para as etapas eliminatórias até a semifinal.

continua após a publicidade

Confira os valores recebidos pelo Flamengo

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões).

US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões). Vitórias na fase de grupos: US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões), referente a cinco triunfos.

US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões), referente a cinco triunfos. Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,43 milhões).

US$ 1,25 milhão (R$ 6,43 milhões). Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões).

US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões). Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,5 milhões).

Ao todo, o Flamengo acumulou US$ 7,95 milhões em premiações ao longo da Libertadores. A eliminação, portanto, impede o clube de ampliar essa arrecadação com os valores destinados aos finalistas.

Quanto o Flamengo deixou de ganhar com a eliminação?

A diferença entre os valores destinados ao campeão e ao vice-campeão evidencia o impacto financeiro da queda. Além de perder a oportunidade de disputar o título continental, o Rubro-Negro deixa de receber uma premiação que poderia elevar consideravelmente a receita obtida no torneio.

continua após a publicidade

Veja a comparação

Cenário Premiação pela final Total estimado na campanha Eliminado na semifinal — R$ 40 milhões Vice-campeão R$ 35,1 milhões R$ 75 milhões Campeão R$ 125,6 milhões R$ 165 milhões

Com a eliminação, o clube encerra sua trajetória continental sem a receita adicional que poderia obter na decisão. Agora, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileiro, uma vez que também caiu na Copa do Brasil.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.