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Impacto no caixa: queda na Libertadores impede Flamengo de faturar R$ 125 milhões

Rubro-Negro encerra campanha com cerca de R$ 40 milhões

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 06:00
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A eliminação do Flamengo para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores, representa um prejuízo esportivo e financeiro para o clube. Fora da decisão, após dois empates sem gols e derrota na disputa de pênaltis, o Rubro-Negro encerra sua participação no torneio continental com aproximadamente US$ 7,95 milhões (cerca de R$ 40 milhões) em premiações. Com a queda, a equipe deixa de disputar uma quantia milionária na final.

A diferença é significativa. O campeão da Libertadores recebe US$ 25 milhões (R$ 125,6 milhões) pela conquista, enquanto o vice-campeão tem direito a US$ 7 milhões (R$ 35,1 milhões). Dessa forma, o Flamengo perde a possibilidade de acrescentar pelo menos R$ 35,1 milhões à arrecadação obtida na competição e fica sem a chance de conquistar a premiação máxima destinada ao vencedor.

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Caso chegasse ao vice-campeonato, o clube encerraria a campanha com aproximadamente R$ 75 milhões em premiações, somando os valores acumulados até a semifinal à quantia destinada ao segundo colocado. Se conquistasse o título, o montante chegaria a cerca de R$ 165 milhões, considerando os valores informados para cada etapa.

Lucas Paquetá em Flamengo x Estudiantes
Paquetá em Flamengo x Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja quanto o Flamengo recebeu na Libertadores

A campanha rubro-negra foi responsável por acumular quase R$ 40 milhões em premiações distribuídas pela Conmebol. O valor inclui a participação na fase de grupos, as vitórias conquistadas e a classificação para as etapas eliminatórias até a semifinal.

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Confira os valores recebidos pelo Flamengo

  • Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões).
  • Vitórias na fase de grupos: US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões), referente a cinco triunfos.
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,43 milhões).
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões).
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,5 milhões).

Ao todo, o Flamengo acumulou US$ 7,95 milhões em premiações ao longo da Libertadores. A eliminação, portanto, impede o clube de ampliar essa arrecadação com os valores destinados aos finalistas.

Quanto o Flamengo deixou de ganhar com a eliminação?

A diferença entre os valores destinados ao campeão e ao vice-campeão evidencia o impacto financeiro da queda. Além de perder a oportunidade de disputar o título continental, o Rubro-Negro deixa de receber uma premiação que poderia elevar consideravelmente a receita obtida no torneio.

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Veja a comparação

CenárioPremiação pela finalTotal estimado na campanha

Eliminado na semifinal

R$ 40 milhões

Vice-campeão

R$ 35,1 milhões

R$ 75 milhões

Campeão

R$ 125,6 milhões

R$ 165 milhões

Com a eliminação, o clube encerra sua trajetória continental sem a receita adicional que poderia obter na decisão. Agora, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileiro, uma vez que também caiu na Copa do Brasil.

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