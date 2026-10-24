O Flamengo voltou a cair em uma disputa de pênaltis e deixou a Libertadores na semifinal, na quinta-feira (22), diante do Estudiantes, no Maracanã. Depois de dois empates sem gols no confronto, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 nas cobranças e viu a vaga na decisão escapar. Paquetá, Jorginho e Bruno Henrique desperdiçaram suas tentativas em uma noite que reforçou um problema recorrente na trajetória recente do clube.

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Desde 2016, o Flamengo disputou 17 decisões por pênaltis. Venceu 6 e perdeu 11, um aproveitamento de apenas 35% em classificações ou títulos decididos na marca da cal. O retrospecto mostra que a eliminação diante dos argentinos não é um caso isolado: em pouco mais de uma década, o time acumulou mais derrotas do que vitórias nesse tipo de desempate.

O dado chama a atenção, principalmente, pelo peso dos compromissos envolvidos. A lista inclui finais, confrontos eliminatórios de Copa do Brasil e Libertadores e, mais recentemente, a decisão do Mundial de Clubes de 2025 contra o Paris Saint-Germain. Em diferentes competições e contextos, o Flamengo voltou a encontrar dificuldades quando a classificação ou o título dependeram das cobranças.

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A eliminação para o Estudiantes expõe novamente o problema. Em uma semifinal continental, diante de um Maracanã cheio, o Flamengo teve a oportunidade de garantir a vaga na final, mas não conseguiu converter as cobranças necessárias. Paquetá, Jorginho e Bruno Henrique desperdiçaram seus pênaltis, e o time argentino aproveitou a vantagem para avançar.

Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O cenário guarda semelhanças com o que aconteceu em dezembro de 2025. Na final da Copa Intercontinental, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o PSG e acabou derrotado por 2 a 1 nas penalidades. Na ocasião, o Rubro-Negro também ficou pelo caminho em uma decisão de enorme peso, encerrando a campanha sem o título mundial.

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As duas eliminações, em competições diferentes, ajudam a dimensionar o impacto esportivo dessas derrotas. Não se trata de comparar diretamente os adversários ou as circunstâncias de cada jogo, mas de reconhecer que o Rubro-Negro voltou a falhar em um momento no qual a margem para erro era mínima.

Números totais de Flamengo em pênaltis no período

Os números gerais reforçam o alerta. Desde 2016, o Flamengo cobrou 93 pênaltis nas 17 disputas, converteu 60 e desperdiçou 33. O aproveitamento nas cobranças é de aproximadamente 65%. Do outro lado, os adversários converteram 77 dos 93 pênaltis enfrentados pelo Rubro-Negro, enquanto os goleiros flamenguistas defenderam 16, cerca de 17% do total.

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Esses dados, isoladamente, não explicam todas as eliminações. Disputas por pênaltis envolvem pressão, execução técnica e uma dose de imprevisibilidade. Ainda assim, a frequência das derrotas e o aproveitamento nas cobranças mostram por que o assunto merece atenção.

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Contraponto

O retrospecto também tem capítulos positivos. O Flamengo venceu o Vasco na final do Campeonato Carioca de 2019, eliminou o Emelec na Libertadores daquele ano, superou Palmeiras e Corinthians em decisões por pênaltis e avançou contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores de 2025. Em 2026, também levou a melhor sobre o Fluminense na final do Carioca. O histórico, portanto, não é de fracasso absoluto, mas de um desempenho que deixa o clube mais vezes pelo caminho do que em vantagem.

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O problema é que as derrotas recentes têm um peso difícil de ignorar. A eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil de 2025, a derrota para o PSG no Mundial e, agora, a queda diante do Estudiantes compõem uma sequência de frustrações em confrontos decisivos. O Flamengo teve oportunidades de avançar, mas não conseguiu transformar as cobranças em classificação.

É claro que não se pode reduzir a eliminação na Libertadores aos pênaltis. O Rubro-Negro também precisa responder pelo que apresentou nos 180 minutos contra o Estudiantes, em uma semifinal na qual passou longe de convencer ofensivamente. Mas, depois de dois empates sem gols, a classificação foi decidida na marca da cal, e, mais uma vez, o Flamengo não teve competência suficiente para prevalecer.

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Flamengo em disputas de pênaltis desde 2016

Retrospecto: 17 disputas, 6 vitórias e 11 derrotas.

Vitórias (6)

31/03/2019 — Campeonato Carioca (final): Vasco 1 x 1 Flamengo — pênaltis: 1 a 3.

31/07/2019 — Libertadores (oitavas de final): Flamengo 2 x 0 Emelec — pênaltis: 4 a 2.

11/04/2021 — Supercopa do Brasil (final): Flamengo 2 x 2 Palmeiras — pênaltis: 6 a 5.

19/10/2022 — Copa do Brasil (final): Flamengo 1 x 1 Corinthians — pênaltis: 6 a 5.

25/09/2025 — Libertadores (quartas de final): Estudiantes 1 x 0 Flamengo — pênaltis: 2 a 4.

08/03/2026 — Campeonato Carioca (final): Fluminense 0 x 0 Flamengo — pênaltis: 4 a 5.

Derrotas (11)

05/03/2017 — Campeonato Carioca (final da Taça Guanabara): Flamengo 3 x 3 Fluminense — pênaltis: 2 a 4.

30/08/2017 — Primeira Liga (quartas de final): Flamengo 1 x 1 Paraná — pênaltis: 4 a 5.

27/09/2017 — Copa do Brasil (final): Cruzeiro 0 x 0 Flamengo — pênaltis: 5 a 3.

17/07/2019 — Copa do Brasil (quartas de final): Flamengo 1 x 1 Athletico — pênaltis: 1 a 3.

08/07/2020 — Campeonato Carioca (final da Taça Rio): Fluminense 1 x 1 Flamengo — pênaltis: 3 a 2.

01/12/2020 — Libertadores (oitavas de final): Flamengo 1 x 1 Racing — pênaltis: 3 a 5.

20/02/2022 — Supercopa do Brasil (final): Atlético-MG 2 x 2 Flamengo — pênaltis: 8 a 7.

28/02/2023 — Recopa Sul-Americana (final): Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle — pênaltis: 4 a 5.

06/08/2025 — Copa do Brasil (oitavas de final): Atlético-MG 0 x 1 Flamengo — pênaltis: 4 a 3.

17/12/2025 — Copa Intercontinental (final): PSG 1 x 1 Flamengo — pênaltis: 2 a 1.

22/10/2026 — Libertadores (semifinal): Flamengo 0 x 0 Estudiantes — pênaltis: 2 a 3.

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