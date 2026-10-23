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Arrascaeta resume queda do Flamengo na Libertadores: 'O merecimento não significa alcance'

Meia entrou em campo contra o Estudiantes e converteu sua cobrança nos pênaltis

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 06:00
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Surpresa na lista de relacionados do Flamengo para a decisão contra o Estudiantes, Arrascaeta entrou em campo mesmo ainda se recuperando de uma fratura no punho. O meia uruguaio participou da partida no Maracanã e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, mas não conseguiu evitar a eliminação rubro-negra na semifinal da Libertadores.

Após a queda, o camisa 10 lamentou a oportunidade perdida de chegar a mais uma final continental e destacou a tristeza do elenco com o resultado. Para o jogador, o Flamengo precisava transformar o desempenho em campo na classificação, independentemente do que havia construído ao longo da campanha.

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— No futebol, se você não está no seu máximo, paga muito caro. Não tem palavra agora para falar. Era uma oportunidade divina para chegar a mais uma final com o elenco que merecia mais, mas o merecimento não significa alcance. Estamos muito tristes, muito chateados. Agora temos que virar a página. Ainda temos Brasileirão pela frente, que é muito importante para nós — afirmou Arrascaeta.

O uruguaio também ressaltou a necessidade de recuperar o ânimo do grupo após uma eliminação que, segundo ele, teve um impacto muito forte no elenco. Apesar da frustração, o meia destacou que o Flamengo precisa seguir trabalhando e direcionar as atenções para a sequência da temporada.

— Tentar elevar o astral agora do time, do grupo, de todo mundo. É uma eliminação que pega muito forte, mas faz parte do futebol, nem sempre a gente vai ganhar. Não é desculpa também, mas agora temos que abaixar a cabeça e trabalhar — completou.

Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes
Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Arrascaeta converte pênalti, mas Flamengo cai na Libertadores

Mesmo sem estar em sua melhor condição física, Arrascaeta assumiu a responsabilidade na disputa por pênaltis e converteu sua cobrança. Lucas Paquetá, Bruno Henrique e Jorginho, por outro lado, desperdiçaram suas tentativas.

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Após dois empates sem gols no confronto, o Flamengo se despediu da Libertadores no Maracanã. Agora, a equipe comandada por Leonardo Jardim precisa se recuperar emocionalmente e voltar as atenções para o Brasileiro.

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