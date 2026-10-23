Léo Pereira não escondeu a tristeza após a eliminação do Flamengo para o Estudiantes, nos pênaltis, na semifinal da Libertadores. Depois da partida desta quinta-feira (22), no Maracanã, o zagueiro, que desperdiçou a sua cobrança de pênalti, reconheceu as dificuldades do time para criar oportunidades e finalizar, lamentou a atuação em um confronto decisivo e pediu desculpas à torcida rubro-negra.

— De dentro de campo, pelo menos a sensação que eu tive, é que a gente teve muita dificuldade em criar jogadas, em finalizar, em cruzar. Foi um dia abaixo e, infelizmente, foi no dia de hoje, não poderia ser, né? Por a gente saber que era um jogo crucial, jogando em casa, diante do nosso torcedor. Mas a gente teve muita dificuldade — disse Léo Pereira, do Flamengo.

Léo Pereira em Flamengo x Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O zagueiro também destacou a dor pela eliminação e reconheceu os méritos do adversário na classificação. Para Léo Pereira, o Estudiantes foi superior na capacidade de defender e contou com uma atuação decisiva do goleiro para avançar à final da competição continental.

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— Não tem muito o que falar, dói, dói pra caramba, é triste. Pelo que a gente vinha fazendo, pela festa que o torcedor sempre faz, não merecia. Mas, enfim, na verdade, mereceu quem defendeu melhor, que é a equipe deles e o goleiro deles. Não tem muito o que falar, dói, é triste, e a gente só pede desculpa ao torcedor — afirmou.

Flamengo precisa reagir após eliminação

Com a queda na Libertadores, o elenco rubro-negro terá de assimilar o resultado antes de voltar as atenções para o Brasileiro. Léo Pereira afirmou que o grupo precisa de um período para lamentar a desclassificação, mas ressaltou a importância de reagir e seguir na disputa pelo título nacional.

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— Amanhã é ficar de luto por essa desclassificação e depois já focar no Brasileirão, que a gente tem que ganhar — completou o zagueiro.

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