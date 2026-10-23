Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Léo Pereira admite atuação abaixo do Flamengo e pede desculpas à torcida após eliminação

Zagueiro reconheceu as dificuldades contra o Estudiantes

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 05:30
Favorite o Lance! no Google

Léo Pereira não escondeu a tristeza após a eliminação do Flamengo para o Estudiantes, nos pênaltis, na semifinal da Libertadores. Depois da partida desta quinta-feira (22), no Maracanã, o zagueiro, que desperdiçou a sua cobrança de pênalti, reconheceu as dificuldades do time para criar oportunidades e finalizar, lamentou a atuação em um confronto decisivo e pediu desculpas à torcida rubro-negra.

— De dentro de campo, pelo menos a sensação que eu tive, é que a gente teve muita dificuldade em criar jogadas, em finalizar, em cruzar. Foi um dia abaixo e, infelizmente, foi no dia de hoje, não poderia ser, né? Por a gente saber que era um jogo crucial, jogando em casa, diante do nosso torcedor. Mas a gente teve muita dificuldade — disse Léo Pereira, do Flamengo.

Léo Pereira em Flamengo x Estudiantes
Léo Pereira em Flamengo x Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O zagueiro também destacou a dor pela eliminação e reconheceu os méritos do adversário na classificação. Para Léo Pereira, o Estudiantes foi superior na capacidade de defender e contou com uma atuação decisiva do goleiro para avançar à final da competição continental.

continua após a publicidade

— Não tem muito o que falar, dói, dói pra caramba, é triste. Pelo que a gente vinha fazendo, pela festa que o torcedor sempre faz, não merecia. Mas, enfim, na verdade, mereceu quem defendeu melhor, que é a equipe deles e o goleiro deles. Não tem muito o que falar, dói, é triste, e a gente só pede desculpa ao torcedor — afirmou.

Flamengo precisa reagir após eliminação

Com a queda na Libertadores, o elenco rubro-negro terá de assimilar o resultado antes de voltar as atenções para o Brasileiro. Léo Pereira afirmou que o grupo precisa de um período para lamentar a desclassificação, mas ressaltou a importância de reagir e seguir na disputa pelo título nacional.

continua após a publicidade

— Amanhã é ficar de luto por essa desclassificação e depois já focar no Brasileirão, que a gente tem que ganhar — completou o zagueiro.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Paquetá em Flamengo x Estudiantes

Flamengo

Paquetá chora após pênalti perdido pelo Flamengo e desabafa: 'Falhei quando não podia'

Há 31 minutos
Rossi em ação durante Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores

Fora de Campo

Rossi vira assunto após eliminação do Flamengo na Libertadores: 'Chega'

Há 1 hora
Confronto entre torcedores do Flamengo após eliminação

Flamengo

Vídeos mostram pancadaria na saída do Maracanã após queda do Flamengo

Há 4 horas
Jorginho, do Flamengo, lamentando contra o Estudiantes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Pênalti de Jorginho em Flamengo x Estudiantes repercute: 'Eu sabia'

Há 4 horas
Leonardo Jardim após Flamengo x Estudiantes

Flamengo

Jardim após eliminação do Flamengo: 'Não vou ensinar esses jogadores a bater pênaltis'

Há 4 horas
Goleiro Muslera, em uniforme amarelo, em partida contra o Flamengo.

Fora de Campo

Atuação de Muslera contra o Flamengo na Libertadores viraliza: 'Inacreditável'

Há 5 horas
Mais LANCE!
Lucas Paquetá perdeu pênalti na semifinal da Libertadores (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Lucas Paquetá vira assunto após eliminação do Flamengo: 'Não existe'

Leonardo Jardim na beira do campo em Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após eliminação

Jogador do Flamengo em drible, cercado por atletas do Estudiantes durante a partida.

Atuação de Pedro em Flamengo x Estudiantes viraliza: 'Se recusa'

Carrascal Arrascaeta cabisbaixo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Lucas Paqueta em dividida durante flamengo x Estudiantes

Áudio da transmissão de Flamengo x Estudiantes repercute: 'Várzea'

Carrascal, do Flamengo, disputa a bola com jogador do Estudiantes em Flamengo x EstudianteFlamengo x Estudiantess.

Lance de Carrascal em Flamengo x Estudiantes gera revolta: 'Não dá'

Gustavo Tejera no apito

Quem é o juiz de Flamengo x Estudiantes? Árbitro já apitou jogo do Rubro-Negro

Duas jogadoras de futebol feminino, Flamengo x Fluminense, disputando a bola em campo.

Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil Feminina

Leonardo Jardim comanda o Flamengo contra o Estudiantes

Decisão de Leonardo Jardim na escalação do Flamengo repercute: 'Isso mostra'

Léo Jardim, treinador do Flamengo, gesticula durante a semifinal da Copa Libertadores contra Estudiantes em La Plata.

Com Arrascaeta no banco, Jardim define Flamengo para enfrentar o Estudiantes

Mateusão segurando a camisa 19 do Shabab Al-Ahli

Ex-Flamengo, Mateusão marca na prorrogação e classifica Shabab Al Ahli

Elenco do Flamengo perfilado antes de enfrentar o Estudiantes pelo jogo de ida das semis da Libertadores

Como assistir Flamengo x Estudiantes na Libertadores pelo Disney+?

Jorginho, do Flamengo, cobre o rosto após pênalti perdido em Flamengo x Estudiantes.

Flamengo perde nos pênaltis para o Estudiantes e se despede da Libertadores