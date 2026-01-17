Flamengo tem novidades na escalação para enfrentar o Volta Redonda

O Flamengo tem escalação definida para o duelo com o Volta Redonda neste sábado (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira. Ainda com o time sub-20 e comandado por Bruno Pivette, o Rubro-Negro tem mudanças em relação à equipe que enfrentou Portuguesa e Bangu.

Johnny e Wallace Yan não estão entre os relacionados para a partida válida pela segunda rodada. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no ombro esquerdo após se lesionar contra o Bangu e não tem condições de jogo. O atacante, por sua vez, foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino e não joga mais pelo clube.

Bruno Pivette definiu Carbone e Alan Santos como os substitutos. O primeiro recebe a primeira oportunidade na temporada, enquanto o atacante entrou bem durante os primeiros jogos e ganha chance como titular. Outra mudança acontece no meio-campo, por opção técnica. Lucas Vieira vai para o banco de reservas, dando lugar a Kaio Nobrega.

Escalação do Flamengo

Desta forma, a escalação do Flamengo tem: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Carbone; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega e Guilherme Gomes; Douglas Telles, Alan Santos e Joshua.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Volta Redonda (Foto: Divulgação / Flamengo)

✅Ficha técnica

VOLTA REDONDA X FLAMENGO

2ª rodada — Campeonato Carioca 2026



📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Gustavo Mota Correia

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

