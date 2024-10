Flamengo tem novidades na escalação diante do Internacional

Filipe Luís na beira do gramado em Bahia x Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está escalado para enfrentar o Internacional no Beira-Rio nesta quarta-feira (30), em partida atrasada da 17ª rodada do Brasileirão. Por conta do primeiro jogo da final da Copa do Brasil no próximo domingo (3), contra o Atlético-MG, o técnico Filipe Luís definiu o time com novidades e irá preservar jogadores no duelo contra o Colorado.

➡️ Saiba quantos pontos o Flamengo precisaria para conquistar o Brasileirão

Cinco mudanças foram feitas em realção à equipe que entrou em campo na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no último sábado (26). Varela, Fabrício Bruno, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique entram nos lugares de Wesley, Léo Pereira, Arrascaeta, Michael e Gabigol.

Desta forma, o Flamengo de Filipe Luís encara o Inter com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

➡️ Internacional divulga escalação com mudanças para o jogo contra o Flamengo

Jogo de seis pontos

Quarto colocado no Brasileirão, com 54 pontos, o Flamengo não pode perder para o Internacional. Caso isso aconteça, o Rubro-Negro será ultrapassado pelo próprio Colorado - que tem 52 - e deixará o G-4, grupo que garante vaga direta à Libertadores do próximo ano. Um tropeço também pode significar o adeus à disputa do título do Brasileirão, já que o time esta a 10 pontos do líder, Botafogo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique será titular do Flamengo contra o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)