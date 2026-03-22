Flamengo tem desfalques importantes e deve mudar time para duelo contra o Corinthians
Suspensões e lesão forçam Leonardo Jardim a reorganizar equipe para jogo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo entra em campo neste domingo (22) contra o Corinthians com mudanças importantes na equipe titular. O técnico Leonardo Jardim será obrigado a mexer no time devido às suspensões de Léo Pereira e Erick Pulgar, além da ausência de Bruno Henrique, que segue em tratamento de pubalgia.
Diretor do Flamengo destaca final da Libertadores Sub-20 e elogia Jardim: ‘É fundamental para a base’
Flamengo
Corinthians tenta reação contra o Flamengo após pior sequência com Dorival
Futebol Nacional
Fut & Papo recebe Zico, lenda do Flamengo, nesta segunda-feira (23)
Fora de Campo
➡️ Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Na defesa, a tendência é que Vitão ganhe oportunidade e forme dupla com Léo Ortiz. Já no meio-campo, Evertton Araújo aparece como principal candidato para substituir Pulgar.
O setor ofensivo também terá ajustes, com Pedro mantido como referência no ataque, enquanto nomes como Luiz Araújo e Samuel Lino devem ganhar protagonismo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A provável escalação rubro-negra é: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (ou Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho e Giorgian de Arrascaeta (ou Lucas Paquetá); Luiz Araújo (ou Jorge Carrascal), Samuel Lino e Pedro.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X FLAMENGO
SÉRIE A - 8ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias