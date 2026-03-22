Flamengo tem desfalques importantes e deve mudar time para duelo contra o Corinthians

O Flamengo entra em campo neste domingo (22) contra o Corinthians com mudanças importantes na equipe titular. O técnico Leonardo Jardim será obrigado a mexer no time devido às suspensões de Léo Pereira e Erick Pulgar, além da ausência de Bruno Henrique, que segue em tratamento de pubalgia.

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Léo Pereira em ação pelo Flamengo contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Gazeta Press)

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Na defesa, a tendência é que Vitão ganhe oportunidade e forme dupla com Léo Ortiz. Já no meio-campo, Evertton Araújo aparece como principal candidato para substituir Pulgar.

O setor ofensivo também terá ajustes, com Pedro mantido como referência no ataque, enquanto nomes como Luiz Araújo e Samuel Lino devem ganhar protagonismo.

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A provável escalação rubro-negra é: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (ou Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho e Giorgian de Arrascaeta (ou Lucas Paquetá); Luiz Araújo (ou Jorge Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

SÉRIE A - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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