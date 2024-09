Com novidade no meio, Tite define Flamengo para enfrentar Peñarol; confira

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida contra o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 18:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Tite definiu os titulares do Flamengo para enfrentar o Peñarol, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, às 19h (de Brasília), no Maracanã. De La Cruz volta à equipe rubro-negra no lugar de Léo Ortiz, Alex Sandro é mantido e Gabigol está fora do duelo.

Portanto, o time do Flamengo para enfrentar o Peñarol terá: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

O Peñarol também está definido, com: Aguerre, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez; Pedro Milans, Eduardo Darías, Damián García, Javier Cabrera, Léo Fernández, Maximiliano Olivera; Maximiliano Silvera.

As equipes voltam a se enfrentar depois de cinco anos, quando estiveram frente a frente na fase de grupos da Libertadores no ano mágico de 2019. O confronto desta quinta com os uruguaios é o primeiro entre os times pelas quartas de final da competição sul-americana, e a partida de volta será realizada no próximo dia 26, em Montevidéu, também às 19h.