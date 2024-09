Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Flamengo inicia as quartas de final da Libertadores diante de sua torcida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo enfrenta o Peñarol pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Nas oitavas, a equipe carioca passou de fase após bater o Bolívar, enquanto o time uruguaio passou pelo também boliviano, The Strongest. O jogo terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão da ESPN e Disney+.

Na última partida, o Flamengo empatou com o Vasco em 1 a 1; Confira tudo o que você precisa saber para o jogo de hoje do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após empate no clássico contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. A equipe, que ocupa atualmente a terceira posição da competição, teve certa dificuldade em chegar às quartas da Libertadores, após vencer o Bolívar no agregado pelo placar de 2 a 1. Mesmo assim, o time carioca ainda é amplamente favorito no confronto e joga diante de sua torcida para largar bem nesta fase da Libertadores.

O Peñarol chega em um bom momento para esta partida de hoje. A equipe uruguaia está atualmente na segunda posição do Clausura, torneio do segundo semestre do Uruguai. Nas oitavas da Libertadores, o time até chegou a perder o segundo jogo para o The Strongest, mas já havia construído um elástico placar de 4 a 0 no jogo de ida, que garantiu o clube nas quartas de final.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Peñarol (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Peñarol

Copa Libertadores - Quartas de Final (Ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro, 19h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

⚽Escalações confirmadas de Flamengo e Peñarol

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique - Técnico: Tite.

Desfalques: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Michael e Matías Viña (Lesionados).

Peñarol

Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Eduardo Darías, Damián García e Leonardo Fernández; Javier Cabrera e Maximiliano Silvera - Técnico: Diego Aguirre.

Desfalques: Equipe não possui desfalques para esta partida.