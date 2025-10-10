Flamengo: STJD denuncia Boto, Wallace Yan e Danilo

A Procuradoria do STJD apresentou denúncia contra três integrantes do Flamengo por diferentes motivos após a partida diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Libra: Landim, ex-presidente do Flamengo, se posiciona sobre divisão de direitos de transmissão

O principal alvo é o diretor de futebol José Boto, que será julgado por declarações dadas após o jogo, nas quais criticou a arbitragem e levantou suspeitas sobre favorecimentos. O dirigente foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ofensa à honra no contexto esportivo. Caso seja condenado, pode ser suspenso por 15 a 90 dias. A informação foi dada pelo "Uol".

A denúncia cita a fala em que Boto afirmou:

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro que nos prejudicou (contra o Cruzeiro) ganhou como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir falar sobre isso.”

continua após a publicidade

Além do dirigente, o atacante Wallace Yan também foi denunciado por agressão física ao lateral Gilberto, em lance que lhe rendeu o segundo cartão amarelo e a expulsão. O STJD o enquadrou no artigo 254-A, que prevê punição de quatro a doze jogos para quem pratica agressão intencional em campo.

A súmula da partida ainda registrou reclamações do jogador com a arbitragem, o que motivou uma segunda denúncia, desta vez com base no artigo 258, sobre conduta antidesportiva, cuja pena pode variar de um a seis jogos de suspensão.

continua após a publicidade

Por fim, o zagueiro Danilo também foi incluído na lista de denunciados, acusado de jogada violenta no lance que resultou em sua expulsão aos 13 minutos do primeiro tempo.

Os casos serão avaliados pelo tribunal desportivo, e as punições devem ser definidas nos próximos dias.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo