Mauro Cezar critica gestão de carreira de ex-Flamengo: ‘Impressionante’
Comunicador criticou pai do atleta na função de empresário
- Matéria
- Mais Notícias
O jornalista Mauro Cezar Pereira realizou críticas a gestão de carreira de um ex-jogador do Flamengo. Trata-se do volante Gerson, atualmente no Zenit, da Rússia. Em meio a rumores de um possível interesse do Palmeiras no jogador, o comunicador disparou contra o pai do atleta, que é também empresário.
Botafogo x Flamengo: ingressos à venda para o clássico pelo Brasileirão
Botafogo
Dia das Crianças: Petinho explica amor pelo Flamengo e conta origem do nome
Fora de Campo
Libra: Landim, ex-presidente do Flamengo, se posiciona sobre divisão de direitos de transmissão
Flamengo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante o programa "Posse de Bola", o comunicador questionou os rumores sobre a possível chegada do volante ao Alviverde. Além disso, ele criticou a gestão da carreira do jogador, que recentemente deixou o Flamengo para ir jogar na Rússia.
- Todo cuidado é pouco com qualquer notícia que sai referente a este jogador. Principalmente por quem o cerca. O presidente do Flamengo chegou a se referir ao pai dele como o "atleta Marcão"... O pior disso tudo é o modos operantes "não quero mais jogar na França, mas sim, voltar para o Brasil", aí o clube vai lá e contrata. Depois é "meu atleta não tem o maior salário". Sendo que, ele não consegue uma remuneração maior por não concluir os contratos - iniciou o jornalista, antes de completar.
- Em suma, jogador que cumpre o contrato até o final tem mais valor de mercado, e assim, consegue fazer acordos melhores. O Gerson, nunca terminou um contrato na vida. É impressionante como a gestão de carreira desse rapaz o prejudica - concluiu.
Gerson na Rússia após passagem no Flamengo
A saída do volante do Flamengo aconteceu em julho deste ano e foi marcada por polêmicas. Tudo começou, quando a equipe do jogador, chefiada pelo pai Marcão, começou a pedir uma renovação de contrato, e junto disso, um aumento salarial. Na época, Gerson não estava entre os jogadores que mais recebia no time carioca, mesmo sendo um dos destaques da equipe.
Após um imbróglio nas negociações, o clube e o atleta chegaram a um acordo, que aumentava o salário mas também diminuia o valor da multa recisória do contrato. Determinado movimento, fez o Zenit, que anteriomente teve investidas negadas pela diretoria do Flamengo, em ter a oportunidade de comprar o jogador.
Gerson chegou no clube russo e em menos de quatro meses depois já é especulado para retornar ao Brasil. O destino seria o Palmeiras. Os rumores existem por conta de uma curtida do volante em comentário de um torcedor do Alviverde nas redes sociais, que pedia a contratação dele. Até o momento, ainda não existe uma proposta oficial.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias