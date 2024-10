Flamengo ‘abandona’ Brasileirão outra vez e fica refém da Copa do Brasil

Filipe Luís, técnico do Flamengo, diante do Internacional (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo deu adeus de vez as chances de lutar pelo título do Brasileirão. O Rubro-Negro ficou no empate com o Internacional, em jogo atrasado da 17ª rodada, e perdeu a oportunidade de assumir a terceira colocação e se aproximar de Palmeiras e Botafogo. Mais que isso, o técnico Filipe Luís optou por poupar jogadores e deixou clara a prioridade do clube nesta reta final de temporada: a Copa do Brasil.

Dentro de campo, a postura do Fla diante do Inter não pode ser questionada. O time fez boa partida contra um adversário difícil, fora de casa, e cedeu o empate nos minutos finais por um detalhe. Contudo, a ausência de peças importantes na escalação e até no banco de reservas mostra que o jogo não estava entre as prioridades do clube.

Flamengo repete outros anos

Assim, este é o terceiro ano consecutivo que o Flamengo "abandona" o Brasileirão. Em 2022, a decisão de focar em outras competições rendeu frutos, com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2023, o Rubro-Negro terminou de mãos vazias, mesmo chegando à final do mata-mata nacional. Nas duas temporadas, o clube terminou o Campeonato Brasileiro em quinto e quarto lugar, respectivamente.

Vale dizer que a menor importância dada ao torneio de pontos corridos não foi uma escolha apenas da atual comissão técnica. A postura da equipe no Brasileirão vem desde Tite, que preservou atletas em partidas relevantes - como contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ainda na terceira rodada. Assim, a missão tentar brigar pelo título talvez já fosse impossível quando Filipe Luís assumiu.

Agora, a conquista da Copa do Brasil se torna fundamental para o ano rubro-negro. O torneio é a última esperança de terminar a temporada com um título importante, e a decisão de poupar jogadores diante do Internacional traz peso ainda maior por boa atuação e vitória diante do Atlético-MG, do domingo (3), no jogo de ida da decisão.

Jogadores do Flamengo se abraçam após gol contra o Internacional pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)