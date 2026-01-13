Flamengo segue com sub-20 contra o Bangu; veja provável escalação

O Flamengo enfrenta o Bangu nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, pela sequência do Campeonato Carioca, e deve repetir a escalação base que empatou com a Portuguesa na estreia. O time será novamente formado majoritariamente por jogadores do sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo revela planejamento para Copa do Mundo e atenção especial com Arrascaeta

▶️ Entenda estratégia do Flamengo para tirar Lucas Paquetá do West Ham

Alguns atletas que saíram do banco diante da Lusa aparecem como candidatos a iniciar a partida contra o Alvirrubro. Kaio Nóbrega e Alan Santos tiveram participação ativa no empate de domingo (11) e disputam vaga entre os titulares.

continua após a publicidade

A provável escalação do Flamengo contra o Bangu tem: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan.

Apesar do retorno dos profissionais das férias na última segunda-feira (12), a equipe será comandada mais uma vez por Bruno Pivetti. O elenco principal, sob comando de Filipe Luís, tem a estreia prevista para o dia 21 de janeiro, no clássico contra o Vasco, pela terceira rodada do Carioca — quarto jogo do time no estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Iago marcou no fim e garantiu empate ao Flamengo diante da Portuguesa no Carioca (Divulgação/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.