Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Juventude

Após um intervalo de quatro dias, o Flamengo se reapresenta nesta sexta-feira (5), no Ninho do Urubu, para dar início à preparação para o duelo contra o Juventude, marcado para 14 de setembro, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Filipe Luís, o elenco terá atividades ao longo do final de semana, visando ajustar a equipe para o confronto no Sul.

O treinamento desta sexta-feira está previsto para as 15h30 (de Brasília), no Centro de Treinamento de Vargem Grande. No sábado (6) e domingo (7), as atividades vão ocorrer às 9h30, com foco em aprimorar a parte física e tática, considerando a dificuldade histórica do Rubro-Negro em partidas fora do Rio de Janeiro.

Histórico contra o Juventude

O retrospecto do Flamengo contra o Juventude em Caxias do Sul é preocupante: o time carioca não vence o adversário no estádio Alfredo Jaconi desde 1997, quando triunfou por 1 a 0. Desde então, foram 13 partidas com sete derrotas e seis empates. Vale destacar que, em agosto deste ano, o Botafogo quebrou a sequência de 31 jogos invicto do Juventude contra os grandes clubes cariocas na cidade, ao vencer por 3 a 1.

Na tabela, o Flamengo lidera o Brasileirão com 47 pontos, resultado de 14 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 21 partidas. O Juventude ocupa a 18ª posição, somando 21 pontos, com seis vitórias, três empates e 12 derrotas. No último confronto entre as equipes, o Flamengo aplicou uma vitória histórica por 6 a 0 no Maracanã.

