O Flamengo decide nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), o título da Recopa Sul-Americana. O Rubro-Negro enfrenta o Lanús, da Argentina, que venceu o jogo de ida por 1 a 0. Para buscar a virada e o bicampeonato do torneio, o time de Filipe Luís contará com a força da torcida, que ignorou os preços elevados e já comprou mais de 55 mil ingressos.

O jogo entre Flamengo e Lanús registrará o recorde de público nessa temporada, ultrapassando a vitória rubro-negra por 1 a 0 diante do Vasco, quando cerca de 50 mil torcedores estiveram no Maracanã.

Torcedores ignoram preços elevados para Flamengo x Lanús

Os ingressos para o jogo de volta da Recopa contou com preços salgados. O bilhete mais barato custa R$ 300 (inteira), para os setores Norte e Sul. Neste momento, restam ingressos somente para o setor Sul e Leste Superior.

Maracanã terá grande público para Flamengo x Lanús (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Em comparação ao preço dos ingressos para a decisão de 2023, quando o Rubro-Negro encarou o Independiente de Valle, do Equador, o preço para o mesmo setor foi R$ 140. Ou seja, um aumento de aproximadamente 114%.

A entrada para o Maracanã Mais, setor que conta com serviço de alimentação e bebidas, foi comercializada por R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).

Danilo convoca torcida do Flamengo

Após a vitória diante do Madureira, o zagueiro Danilo convocou a torcida do Flamengo para o jogo desta quinta-feira.

- O que me chateia é ouvir que a torcida do Flamengo só vem na boa, eu não concordo com isso. Na quinta-feira espero um Maracanã bem quente e que empurre o time - disse o jogador.

Setores e valores para Flamengo x Lanús

Norte

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).

Sul

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00).

Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 80,00

Nação Maraca 2: R$ 112,00

Nação Maraca 3: R$ 128,00

Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00).

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 85,00

Nação Maraca 2: R$ 119,00

Nação Maraca 3: R$ 136,00

Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00).

Oeste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 95,00

Nação Maraca 2: R$ 133,00

Nação Maraca 3: R$ 152,00

Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00).

Sul (Visitante)

Público Geral: R$ 300,00.

Ingresso com serviços - Maracanã Mais

Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50).

