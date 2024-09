Flamengo renova contrato de uma das maiores promessas da base

Joshua segurando troféu de campeão pelo Flamengo (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro

Joshua, um dos principais nomes da base rubro-negra, renovou o contrato com o Flamengo nesta terça-feira (17) . O meia assinou o novo vínculo até 2029 e terá uma multa rescisória de 70 milhões de euros - cerca de R$ 426 milhões na cotação atual.



De virada, Flamengo vence Olympiacos e conquista inédito título do Mundial Sub-20



Joshua é observado por times europeus desde os 12 anos de idade. Porém, após se destacar na campanha do Flamengo na Copa Rio Sub-17, o meio campista chamou a atenção de algumas equipes, dentre elas do ‘Velho Continente’ e até mesmo do Oriente Médio. Diante dessa cenário, o Rubro-Negro não perdeu tempo e negociou a extensão do contrato do 'cria do Ninho'.



O jogador já marcou mais de 100 gols pelas categorias de base. Em 2024, Joshua entrou em campo em 16 jogos e fez 13 gols. Ele marcou três hat-tricks nesta temporada: nas goleadas em cima do Resende (6x0), do Madureira (3x0) e do Botafogo (5x2).