Flamengo reencontra Peñarol, último algoz antes de sequência impressionante na Libertadores desde 2019

Bruno Henrique, em ação pelo Flamengo na derrota pro Peñarol, por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo da fase de grupos da Libertadores 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro

Flamengo e Peñarol se enfrentam, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã. Os times possuem rivalidade antiga no futebol, e a equipe uruguaia é detentora de marcas importantes contra o Rubro-Negro.

➡️ Briga de rubro-negros com torcedores do Peñarol tem tumulto e tiro no Rio

Além de ser o último a vencer o Flamengo no Maracanã pela Libertadores, na fase de grupos de 2019, o Peñarol nunca foi derrotado pelo time carioca na competição. São quatro jogos no total, com três vitórias para os Aurinegros e um empate.

De positivo para o Rubro-Negro, no entanto, há o fato de que nas últimas duas competições em que as equipes duelaram, a Mercosul de 1999 e a Libertadores de 2019, as taças ficaram para o lado brasileiro.

Após derrota por 1 a 0 para os uruguaios, no dia 3 de abril de 2019, pela fase de grupos, o Flamengo manteve uma sequência de 26 jogos sem perder no Maracanã pela competição sul-americana: são 23 vitórias e apenas três empates.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Após cinco anos do último duelo, Flamengo e Peñarol se reencontram na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Jogos do Flamengo no Maracanã pela Libertadores desde a derrota para o Peñarol

2019

Flamengo 6 x 1 San José

Flamengo 2 x 0 Emelec (4x2 nos pênaltis)

Flamengo 2 x 0 Internacional

Flamengo 5 x 0 Grêmio

2020

Flamengo 3 x 0 Barcelona SC

Flamengo 4 x 0 Independiente del Valle

Flamengo 3 x 0 Junior Barranquilla

Flamengo 1 x 1 Racing (3x5 nos pênaltis)

2021

Flamengo 4 x 1 Union La Calera

Flamengo 2 x 2 LDU

Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield

Flamengo 2 x 0 Barcelona SC

2022

Flamengo 3 x 1 Talleres Flamengo 3 x 0 Universidad Católica Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal Flamengo 7 x 1 Tolima Flamengo 1 x 0 Corinthians Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield

2023

Flamengo 2 x 0 Ñublense

Flamengo 2 x 1 Racing

Flamengo 4 x 0 Aucas

Flamengo 1 x 0 Olimpia

2024

Flamengo 2 x 0 Palestino Flamengo 4 x 0 Bolívar Flamengo 3 x 0 Millonarios Flamengo 2 x 0 Bolívar

O confronto desta quinta com os uruguaios é o primeiro entre os times pelas quartas de final da Libertadores, e a partida de volta será realizada no próximo dia 26, em Montevidéu, também às 19h.