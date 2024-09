Briga de rubro-negros com torcedores do Peñarol tem tumulto e tiro no Rio

Torcedores de Flamengo e Peñarol entraram em conflito na manhã desta quarta (19), na Praia da Macumba (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (19), policiais militares tiveram de intervir para evitar uma briga de maior proporção entre torcedores de Flamengo e Peñarol, na Praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro, onde os uruguaios se concentram.



Mística em Flamengo x Peñarol aponta que um dos dois será campeão da Libertadores

As equipes se enfrentam às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Torcedores do Peñarol faziam festa com músicas de arquibancada em quiosques na orla, que ficam próximos ao lugar onde estão estacionados os ônibus, quando dois rubro-negros saltaram de uma moto e chamaram os uruguaios para briga.



Policiais tentaram separar, mas ainda houve troca de socos e chutes. Um PM deu um tiro para o alto para afastar a tumulto. Após isso, um torcedor do Peñarol arremessou um vaso de planta que ficava na mesa de um dos quiosques em uma das viaturas da polícia.



Visando à segurança de seus torcedores no Rio de Janeiro, o Peñarol alugou o Camping Clube do Brasil, no Recreio dos Bandeirantes, para alojar e concentrar a torcida da equipe uruguaia. Dessa forma, a torcida vai estar a cerca de uma hora do Maracanã, local onde a partida acontecerá.

A preocupação da diretoria do Peñarol tem uma razão. Em abril de 2019, torcedores do clube uruguaio atacaram uma excursão de rubro-negros antes do duelo com o Flamengo no Maracanã. Roberto Vieira, um senhor de 56 anos, foi brutalmente agredido com golpes de cadeira e garrafas na cabeça, ficou internado por dez meses e faleceu.





Torcedores do Peñarol detidos no Leme em 2019 (Foto: Reprodução)

Após os ânimos se acalmarem, os uruguaios continuaram curtindo a praia e fazendo o "esquenta" para o jogo de logo mais. Ainda há ônibus com torcedores do Peñarol chegando ao local. A previsão de saída para o Maracanã é no começo da tarde.