Flamengo recebe o Santos e se inspira em arrancadas pelo título do Brasileirão

O Flamengo recebe o Santos neste domingo (9) em momento delicado na disputa pelo título do Brasileirão. Com o empate diante do São Paulo no meio de semana, o Rubro-Negro viu o líder Palmeiras — que bateu o Peixe no Allianz Parque — abrir três pontos e duas vitórias de vantagem a sete partidas do fim. O adversário desta noite no Maracanã, contudo, traz boas lembranças ao Fla.

Em 2009, o Alvinegro Praiano marcou a trajetória rubro-negra na arrancada que terminou com a conquista do hexacampeonato brasileiro. Foi contra o Santos que o técnico Andrade comandou o Mais Querido pela primeira vez, ainda como interino, após a demissão de Cuca. Com o ídolo à beira do campo, o Flamengo venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro, em jogo válido pela 14ª rodada daquele campeonato.

O resultado deu força a Andrade, que acumulou vitórias e foi efetivado no cargo. No returno, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez no Maracanã, em mais um jogo marcante na campanha do Rubro-Negro. Adriano fez o único gol da partida e colocou o Fla no G-4 pela primeira vez naquele Brasileirão.

Coincidentemente, a partida também foi válida pela 33ª rodada, assim como o duelo deste ano. Além disso, o Palmeiras também liderava o campeonato naquela altura de 2009, quatro pontos à frente do Mais Querido.

Adriano comemora gol pelo Flamengo diante do Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão de 2009 (Foto: Ricardo Saibun/Gazeta Press)

2020 também é inspiração para o Flamengo

Não só em 2009 o Flamengo pode se inspirar na caça ao Palmeiras. Em 2020, última conquista do Rubro-Negro no Brasileirão, a equipe se encontrava em situação parecida com a desta temporada. Faltando jogos, o Fla precisava tirar quatro pontos do então líder Internacional; apesar da diferença atual ser de três pontos, as duas vitórias a mais do Alviverde dão vantagem em caso de empate na pontuação.

Nas sete rodadas finais do Brasileirão de 2020, o Fla somou cinco vitórias, um empate e uma derrota (esta na última rodada, contra o São Paulo). Caso repita o aproveitamento de quase 81%, a equipe comandada por Filipe Luís chegaria a 82 pontos, pontuação que historicamente garante o título. O desempenho atual do Palmeiras, porém, indica uma disputa mais equilibrada.

Em 2020, o Inter tinha cerca de 64% de aproveitamento ao fim da 32ª rodada. O Palmeiras, por sua vez, supera 73% neste mesmo ponto da competição. Naquele ano, o Inter somou apenas 11 dos 21 pontos possíveis na reta final. O time de Abel Ferreira, em comparação, só deixou tantos pontos escaparem em um período entre as rodadas 10 e 18, quando teve dois jogos adiados, enfrentou os outros três integrantes do G-4 e disputou o Mundial de Clubes.

Outra diferença entre as duas campanhas está na ausência de confronto direto na parte final do campeonato. Em 2020, o Flamengo ultrapassou o Inter ao vencê-lo na penúltima rodada e assumiu a liderança. Em 2025, os líderes já se enfrentaram duas vezes, ambas com vitória rubro-negra.

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na tabela: o Rubro-Negro segue na disputa direta pelo título, enquanto o Peixe tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento.

Gerson e Gabigol comemorando gol pelo Flamengo no Brasileirão de 2020 (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

