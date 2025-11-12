Flamengo recebe homenagem em Brasília pelos 130 anos

O Flamengo, representado pelo presidente Bap (Luiz Eduardo Baptista), e pelos ex-jogadores Raul Plassmann e Leandro, entre outros, recebeu uma homenagem pelos 130 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento, na manhã desta quarta-feira (12), contou com cânticos rubro-negros enteados por flamenguistas no plenário.

Além da homagem ao Flamengo, que completa 130 anos no próximo sábado, Bap recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. A honraria é concedida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Posteriormente, o presidente do clube carioca enalteceu o trabalho feito por diversos rubro-negros.

- Quero agradecer pela generosidade em considerar meu nome para essa honraria. Me sinto agraciado, mas há um mundo de profissionais, de rubro-negros abnegados, que trabalham duro para que o Flamengo seja cada vez mais forte - disse Bap.

Bap, Raul e Leandro durante homenagem em Brasília (Foto: Flamengo/Divulgação)

Outros representantes rubro-negros em cerimônia em Brasília

Além de Bap, Leandro e Raul, o canoísta Isaquias Queiroz, o vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo Flávio Willeman e o governador do Rio Cláudio Castro também estiveram em Brasília.

