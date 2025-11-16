Flamengo publica nota sobre medidas da CBF com árbitros

O Flamengo, em seu site oficial, publicou neste domingo (16) uma nota em apoio às ações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com seu quadro de arbitragem. O Rubro-Negro exaltou a figura do presidente Samir Xaud, em seus primeiros momentos na gestão. Veja a nota abaixo:

A CBF promoveu nos últimos dias a reunião que inaugurou o Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, que reuniu representantes de clubes, federações, especialistas nacionais e internacionais. A entidade construirá, em 60 dias, diretrizes para modernização da arbitragem e modelo de profissionalização.

Uma das novidades para 2026, divulgada na reunião, foi a implementação da tecnologia de impedimento semiautomático. Na Granja Comary, os árbitros têm passado por treinamentos intensivos para melhora da performance.

Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a nota do Flamengo sobre as medidas da CBF:

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sob a liderança do presidente Samir Xaud, para elevar o padrão da arbitragem no país. O clube considera que a reunião dos árbitros do quadro nacional para períodos de treinamentos intensivos, realizados desde outubro pela entidade na Granja Comary, é uma iniciativa que já vem demonstrando resultados.

O Flamengo acredita que a capacitação contínua, de maneira presencial, contribui para aperfeiçoar o desempenho dos árbitros e reduzir o índice de erros nas partidas. Além disso, o acompanhamento de psicólogos e a atenção à saúde mental têm sido fundamentais para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão, que é a reta final dos campeonatos.

O Clube de Regatas do Flamengo reconhece que tais ações representam um passo importante no processo de profissionalização da arbitragem, tema central da reunião realizada na última segunda-feira (10/11), que contou com a presença de diversos clubes e sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor.

O clube parabeniza a diretoria da CBF, na pessoa do presidente Samir Xaud, assim como a Comissão de Arbitragem, presidida por Rodrigo Cintra, pela disposição em promover avanços concretos, elemento fundamental para o desenvolvimento contínuo do esporte", escreveu o clube.

